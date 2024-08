Per ora resta confermato l’arrivo a Ravenna della nave ONG di MsF Geo Barents per mercoledì 7 agosto alle 19.30. In questo caso l’attracco avverrà alla banchina del Terminal Crociere di Porto Corsini che sarà disponibile per quel giorno, dal successivo è previsto l’arrivo di una nave da crociera. A bordo sono tutti uomini (73), tra cui 3 minori non accompagnati. Provengono quasi tutti dal Bangladesh (66), 4 dal Pakistan, 2 dalla Siria e 1 dall’Egitto, i minori non accompagnati sono 1 Bengalese e 2 Pakistani. L’età varia da 18 a 34 anni (per 64 migranti), da 35 a 59 (per 5 persone a bordo), 1 di oltre 60 anni, mentre i 3 minori hanno 16 anni (uno di loro) e 17 anni gli altri due. Stabilita la ripartizione, resteranno tutti in Emilia Romagna: 16 a Bologna compresi 2 MSNA, 5 a Ferrara, 8 a Forlì/Cesena, 12 a Modena, 6 a Parma, 5 a Piacenza, 9 a Reggio Emilia, 6 a Rimini e 6 a Ravenna compreso l’altro MSNA. Le condizioni sanitarie a bordo vengono ritenute stabili, con alcuni casi di scabbia già in trattamento. Con questo 13^ sbarco (il quarto per la Geo Barents) saranno giunti a Ravenna, a partire dal 31 dicembre 2022, 1300 persone tra cui 277 minori stranieri non accompagnati. “Una macchina collaudata-ha dichiarato il Prefetto Castrese De Rosa- che risponde con efficienza e tempestività ad ogni richiesta di accoglienza con professionalità e umanità. Sara’ così anche questa volta. Tutto è pronto, siamo ai dettagli finali”.