Potenziati i dispositivi di controllo e vigilanza ad agosto ed in particolare per il Ponte di Ferragosto sul litorale ravennate (Cervia, Milano Marittima, Marina di Ravenna, Marina Romea e tutti i Lidi Nord e Sud).

A stabilirlo il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica riunito stamattina dal Prefetto di Ravenna Castrese De Rosa, a cui hanno partecipato i vertici territoriali delle Forze di Polizia, Polizia Stradale, Vigili del Fuoco Capitaneria di Porto, ROAN della Guardia di Finanza, il Vice Sindaco di Ravenna Fusignani, il Sindaco di Cervia Missiroli, e il Vice Sindaco Grandu, il Sindaco di Massa Lombarda Sangiorgi, i vertici delle Polizie Locali di Ravenna, Cervia e Bassa Romagna, della Polizia Provinciale e i rappresentanti delle Associazioni di Categoria dei settori maggiormente interessati di Ravenna e Cervia (Confartigianato, C.N.A., Ascom e Confesercenti).

Prima del Comitato il Prefetto De Rosa insieme al Comandante Provinciale dei Carabinieri Col. Lachi ha ricevuto Riccardo Gabrielli, papà di Alessandro, il ragazzo di Bologna che nella notte del 29 luglio scorso, mentre era in bicicletta, è stato accerchiato a Milano Marittima, da circa 15 ragazzi che dopo averlo aggredito si sono impossessati della maglietta, scarpe, orologio, bicicletta e di una somma di 100 euro, al quale è stata manifestata piena solidarietà e vicinanza con l’impegno, come dallo stesso richiesto, di fare tutto il possibile per assicurare alla giustizia gli autori dell’aggressione a scopo di rapina.

“Sono episodi deprecabili – ha dichiarato il Prefetto De Rosa – e il Sig. Gabrielli ha chiesto di incontrarci e gli abbiamo assicurato il massimo sforzo per individuare i responsabili dell’aggressione affinché tali episodi non abbiano più a verificarsi. Nel frattempo abbiamo deciso di concentrare tutti i rinforzi estivi disponibili delle Forze di Polizia nelle località balneari, in particolare Cervia e Milano Marittima, mentre a presidio delle arterie maggiormente trafficate opereranno pattuglie della Polizia Stradale e delle Polizie Locali in stretto coordinamento tra di loro. Sarà massimo l’impegno con servizi ad hoc per contrastare la cosiddetta “Malamovida”.

I servizi di prevenzione si dislocheranno soprattutto nelle fasce serali e notturne, nei pressi degli stabilimenti balneari, dove recentemente sono stati segnalati episodi di vandalismo e di aggressione, molti dei quali peraltro hanno già portato all’identificazione e a misure restrittive per gli autori di tali reati.

Opereranno le Squadre di Pronto Intervento dell’Arma dei Carabinieri e il Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato in aggiunta ai rinforzi estivi e alle aliquote ordinarie con servizi che si prolungheranno fino a notte inoltrata. A questi si aggiungeranno le pattuglie della Polizia Locale di Ravenna, in virtù dell’Accordo di collaborazione tra i Comuni di Ravenna e Cervia, e della Polizia Locale di Cervia per far rispettare le Ordinanze già in vigore, soprattutto quelle che vietano la vendita, l’asporto e il consumo di bevande alcoliche fuori dagli spazi appositamente consentiti.

“Voglio ringraziare – ha proseguito il Prefetto De Rosa – tutte le Forze dell’Ordine che stanno operando ed opereranno in questo periodo di intensi movimenti, con volumi elevati di traffico sulle strade provinciali e statali e sono grato anche alle Associazioni di Categoria che collaboreranno attivamente per garantire la legalità e contrastare chi opera senza rispettare le regole, alimentando concorrenza sleale e fenomeni come la somministrazioni di bevande alcoliche ai minorenni o al di fuori delle prescrizioni stabilite nelle Ordinanze sindacali. Abbiamo deciso di potenziare i servizi di vigilanza e controllo ulteriormente per stroncare sul nascere episodi di malcostume, degrado e di delinquenza comune come quelli avvenuti recentemente a Cervia/Milano Marittima. Il nostro obiettivo, insieme ai Sindaci, deve essere quello di garantire il sano divertimento, senza eccessi e prevenendo fenomeni di microcriminalità, per questo abbiamo invitato al Comitato le Associazioni di Categoria per chiedere loro la massima collaborazione richiamando il Protocollo sottoscritto per le Discoteche e le regole che disciplinano il divertimento negli stabilimenti balneari su cui abbiamo chiesto il puntuale rispetto, anche con apposita circolare diramata nei giorni scorsi a tutti i Sindaci.”

Le attività già pianificate e rafforzate oggi nel Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica hanno consentito finora di identificare centinaia di persone, effettuare controlli mirati, sanzionare comportamenti vietati dal Codice della Strada e sequestrare sostanze stupefacenti. In collaborazione con i Sindaci presenti si è concordato di verificare il rispetto delle ordinanze anti alcool e anti vetro da asporto intensificando i controlli anche fino alle 3/4 di notte, arco orario dove si sono verificati i fenomeni di malcostume e violenza.

Nell’ambito del piano di potenziamento, le Compagnie dei Carabinieri di Ravenna e Cervia – Milano Marittima pianificheranno di concerto con il Nucleo Investigativo del Reparto operativo dell’Arma controlli straordinari proprio nei luoghi della movida per scongiurare turbative dell’ordine e della sicurezza pubblica. Analogamente in questo periodo ed in particolare nei fine settimana la Questura di Ravenna intensificherà i servizi di Vigilanza con il concorso del Reparto Prevenzione Crimine di Bologna già a partire da oggi per contrastare furti, reati predatori e fenomeni di microcriminalità, senza trascurare l’area interna della Provincia come Faenza, Lugo e Massa Lombarda, in particolare quest’ultima interessata di recente da fenomeni di microcriminalità contrastati con tempestività come ha garantito il Comandante Provinciale dei Carabinieri e riconosciuto lo stesso Sindaco Sangiorgi.

“Sono sicuro – ha concluso il Prefetto di Ravenna – che con questa strategia condivisa con Sindaci ed Associazioni di Categoria riusciremo a garantire ai cittadini, turisti e villeggianti standard di sicurezza rassicuranti per il periodo feriale, ferragosto e successivo, anche aumentando i livelli di percezione che sono quelli che ci stanno maggiormente a cuore”.

Il Comitato ha preso atto positivamente anche dell’Ordine del Giorno votato all’unanimità dal Consiglio Comunale di Cervia sugli ultimi episodi, assicurando linee di intervento in linea con quanto auspicato da tutte le forze politiche e puntando molto sulla collaborazione degli imprenditori balneari, pur in un contesto che registra comunque fenomeni in linea con gli standard degli ultimi anni e che non desta particolare allarme sociale, ma episodi isolati che vanno stigmatizzati e contrastati adeguatamente prima che possano degenerare.