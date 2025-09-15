Incidente mortale a Sarna nel pomeriggio di lunedi. Intorno alle 17, un uomo è precipitato all’interno del fiume, mentre era alla guida di un trattore, in un appezzamento agricolo adiacente al Lamone. Le cause che hanno determinato l’incidente, avvenuto in via Galamina, dovranno essere ricostruite dalle forze dell’ordine.

Il mezzo agricolo stava trainando un carro. Quando il terreno è mancato sotto le ruote, il veicolo è caduto, ribaltandosi. L’uomo alla guida è stato catapultato dentro il corso d’acqua. Per raggiungerlo è dovuto intervenire l’elisoccorso, mentre da terra sono arrivati i Vigili del Fuoco. Sul posto anche la Polizia Locale della Romagna Faentina.

Purtroppo l’intervento del 118 non è riuscito a salvare la vita dell’uomo.