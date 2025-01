Grande spavento per uno scooterista a Ravenna, centrato da un’auto e caduto rovinosamente a terra.

L’incidente stradale è avvenuto alle 13.15 circa all’incrocio fra via Lovatelli e via Severini. Coinvolti uno scooter e una Jeep a bordo della quale viaggiavano due persone. Uno dei due mezzi, sarà la Polizia Locale ad accertare il responsabile, non ha osservato la precedenza segnalata dalla cartellonistica stradale e l’impatto è stato inevitabile.

L’uomo in sella allo scooter, 33 anni, dopo essere stato raggiunto dal personale del 118, è stato trasportato con un codice di media gravità all’ospedale Bufalini di Cesena. Un altro equipaggio di Romagna Soccorso ha prestato assistenza agli occupanti dell’auto, che, fortunatamente hanno riportato ferite di lieve entità.