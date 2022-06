“Contro la guerra, per la rinascita della sinistra”, è l’incontro che la Federazione PRC, Ravenna ha organizzato per sabato 18 giugno, alle ore 21.00, nella sala d’Attorre (Via Ponte Marino 2), a Ravenna.

Ci sarà all’incontro, come principale relatore, il Prof. Angelo d’Orsi, con il quelle si discuteranno diversi temi legati alla guerra attuale, tra Russia e Ucraina, ma anche tanti temi inerenti alla sinistra in generale.

La cittadinanza è inviata a partecipare. Ingresso libero.