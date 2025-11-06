“Pranzo in famiglia”: Gemos celebra 50 anni di storia con un cortometraggio che parla di persone, valori e comunità

Cinquant’anni di storia racchiusi in un racconto per immagini. Con la proiezione del cortometraggio “Pranzo in famiglia” (link al corto https://youtu.be/Sc_2ASGDw-I) al Cinema Sarti di Faenza, Gemos – cooperativa faentina punto di riferimento nella ristorazione collettiva e commerciale, ha voluto celebrare un percorso fatto di persone, impegno e valori cooperativi che continuano a guidarne l’identità e la visione.

L’evento, riservato a soci e socie, collaboratori e collaboratrici e rappresentanti del mondo cooperativo, si è aperto con il saluto della Presidente di Gemos, Mirella Paglierani, che ha fatto gli onori di casa.

Hanno preso parte alla serata anche la Sottosegretaria alla Presidenza della Regione Emilia-Romagna, Manuela Rontini, il Sindaco di Faenza, Massimo Isola, il Direttore di Confcooperative Emilia-Romagna, Pierlorenzo Rossi, insieme ad altre autorità e ospiti del territorio.

Nel suo intervento, la Presidente di Gemos Mirella Paglierani ha spiegato il significato del progetto: “Il cortometraggio nasce dal desiderio di raccontare Gemos da dentro, dando voce alle persone che ogni giorno ne rappresentano l’anima. ‘Pranzo in famiglia’ è un racconto corale che trasforma la quotidianità in esperienza visiva e condivisa, restituendo il senso più autentico della cooperazione come valore vissuto. Raccontarsi in maniera autentica richiede sincerità: in questo film abbiamo scelto di essere semplicemente noi stessi. È il modo più vero per celebrare i nostri cinquant’anni”.

Hanno di seguito commentato:

La Sottosegretaria alla Presidenza della Regione Emilia-Romagna, Manuela Rontini: “Gemos rappresenta uno degli esempi più solidi e significativi di come la cooperazione sappia unire impresa, territorio e comunità. In cinquant’anni ha saputo crescere senza perdere la propria identità, mantenendo al centro le persone e il valore del lavoro condiviso. Pranzo in famiglia racconta con sensibilità questa radice profonda, che è anche una delle forze dell’Emilia-Romagna”.

Il Sindaco di Faenza, Massimo Isola: “Gemos è una realtà che da cinquant’anni rappresenta una presenza solida e vitale per la nostra città. È un punto di riferimento costante per la comunità faentina, capace di accompagnare il territorio nella quotidianità e nei momenti più difficili. Lo abbiamo visto anche durante le alluvioni e le emergenze più recenti, quando la cooperativa non ha mai fatto mancare il proprio supporto, garantendo aiuto e vicinanza sia ai tantissimi operatori impegnati nei soccorsi, sia ai cittadini costretti a restare in casa. Questo film racconta con delicatezza e verità la forza di una comunità che lavora insieme, che si riconosce nei valori della cooperazione e che costruisce valore per il territorio”.

Il Direttore di Confcooperative Emilia Romagna Pierlorenzo Rossi: “In questi 50 anni Gemos ha testimoniato nei fatti come la cooperazione possa coniugare sviluppo dell’impresa, buona occupazione, governance democratica e attenzione alla comunità, mettendo sempre al centro la figura del socio lavoratore. In virtù di questo, Gemos è un bell’esempio di economia sociale che genera valore e lo redistribuisce nel proprio territorio. Credo che il film restituisca proprio l’essenza autentica della cooperativa”.

Il film intreccia storie, gesti e relazioni per mostrare come il lavoro, quando è fondato sulla comunità, diventi espressione di cura, appartenenza e responsabilità. Articolato in tre capitoli dedicati alla famiglia, alle nuove generazioni e alle pari opportunità, il cortometraggio restituisce con genuinità il legame profondo tra impresa, territorio e persone. La regia adotta un linguaggio sobrio e diretto. Nessuna recitazione, nessuna finzione: solo volti, mani e voci di chi ogni giorno fa vivere Gemos, trasmettendo con naturalezza la dedizione e la passione del proprio lavoro.

La serata ha voluto essere un momento di riflessione e riconoscenza verso quanti, nel corso di mezzo secolo, hanno contribuito alla crescita di Gemos e alla costruzione di un modello cooperativo fondato su lavoro, solidarietà e partecipazione.

“Pranzo in famiglia” è il simbolo di un percorso che continua: un modo per rinnovare lo spirito cooperativo che da cinquant’anni anima Gemos, dove il lavoro diventa relazione, e la relazione costruisce valore.