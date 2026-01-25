‘Un pozzo di scienza’, il progetto gratuito di divulgazione scientifica che il Gruppo Hera rivolge alle scuole secondarie di secondo grado, prosegue nel suo ventennale con quattro appuntamenti, che mettono al centro il valore della conoscenza, il ruolo della ricerca e l’impatto delle tecnologie sul nostro futuro.

Tra filosofia della scienza, robotica bioispirata, giornalismo d’inchiesta e sostenibilità digitale, studentesse e studenti avranno l’occasione di confrontarsi con esperti di primo piano del panorama scientifico e culturale italiano. È un percorso per comprendere il mondo che cambia e attraverso il quale un pozzo di scienza conferma la propria missione: offrire alle nuove generazioni strumenti per interpretare il presente, sviluppare pensiero critico e immaginare un futuro più sostenibile, equo e consapevole.

Gli appuntamenti, ai quali è ancora possibile iscriversi collegandosi all’indirizzo: www.gruppohera.it/scuole/pozzo-eventi, si svolgeranno online dal 4 al 25 febbraio e coinvolgeranno simultaneamente una ventina di classi del biennio e triennio superiore.

4 febbraio – ‘La scienza è di tutti?’, con Telmo Pievani

In un’epoca segnata da disinformazione, polarizzazione e sfiducia verso il sapere, la scienza torna al centro del dibattito pubblico. Telmo Pievani, filosofo della scienza, è tra i più autorevoli divulgatori italiani e guiderà una riflessione sul valore del metodo scientifico, sulla necessità di difendere la ricerca da attacchi ideologici e sull’importanza di una comunicazione chiara e accessibile.

L’incontro, previsto dalle 10 alle 12, offrirà agli studenti strumenti per comprendere in che modo la conoscenza scientifica contribuisca alla costruzione di una cittadinanza consapevole e responsabile.

11 febbraio – ‘Donne nella Ricerca: il futuro della robotica bioispirata’, con Chiara Bartolozzi

In occasione della Giornata Internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza, che si celebra ogni anno l’11 febbraio, Chiara Bartolozzi, ricercatrice senior dell’Istituto Italiano di Tecnologia, racconterà il suo lavoro sulla robotica ispirata al cervello umano e sul robot umanoide iCub.

L’incontro sarà anche un’occasione per valorizzare il contributo delle donne nelle discipline STEM e per esplorare il modo con cui sistemi di percezione “event-driven” possono rendere i robot più efficienti, rapidi e sostenibili. L’evento si svolgerà dalle 10 alle 12.

20 febbraio – ‘Voci fuori dal coro: quando l’informazione fa bene, con Riccardo Iacona

Il giornalismo d’inchiesta come strumento di democrazia: è questo il cuore dell’intervento di Riccardo Iacona, reporter e autore televisivo tra i più riconosciuti in Italia.

Attraverso esempi tratti dalla propria esperienza professionale, Iacona mostrerà come un’informazione basata su fonti verificate e sulla pluralità delle voci sia essenziale per comprendere la complessità del reale e contrastare manipolazioni e distorsioni. Un invito rivolto ai giovani a diventare cittadini informati, consapevoli, critici e attivi. L’evento si svolgerà dalle 10 alle 12.

25 febbraio – ‘Sete digitale: l’impatto invisibile dei data center’, con Giovanni Delnevo

Ogni gesto digitale ha un costo ambientale; dall’invio di una e-mail all’uso dell’intelligenza artificiale, la crescita dei data center nel mondo comporta consumi energetici e idrici sempre più rilevanti. Giovanni Delnevo, ricercatore dell’Università di Bologna, accompagnerà gli studenti alla scoperta dell’impatto nascosto dell’infrastruttura digitale globale e delle soluzioni innovative per ridurne l’impronta ecologica, incluse quelle sviluppate dal suo gruppo di ricerca. L’intervista si svolgerà dalle 10 alle 11. Solo per questo incontro la descrizione e il link per le iscrizioni sono nella pagina interview: www.gruppohera.it/scuole/pozzo-interview