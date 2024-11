Pozza d’acqua sotto il muretto di via Renaccio: le rassicurazioni del Comune

L’acqua che non drena alla base del muro di via Renaccio da dove viene ? Si tratta di una pozza di ristagno o è acqua che riaffiora in superficie quando si alza la piena del Lamone ? Domande che si sono posti i residenti della zona e che si è posta anche l’amministrazione comunale. Il tema è stato discusso in un’interrogazione presentata in consiglio comunale da Alessio Grillini. Il Comune è andato ad analizzare la situazione e fortunatamente è emerso trattarsi di acqua piovana che il terreno non è in grado di drenare. Le preoccupazioni d’altronde erano lecite, a fronte dell’alluvione che ha spazzato via il muretto di mattoni precedente e a fronte dell’investimento di 3 milioni e mezzo per costruire la nuova difesa in calcestruzzo e ferro, alta 2 metri e mezzo, spessa mezzo metro, rivestita, lato fiume, da bio-stuoia naturale per la crescita dell’erba sull’argine ricostruito.