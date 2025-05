“Come Potere al Popolo, esprimiamo soddisfazione per il risultato della coalizione che abbiamo contribuito a costruire e per i consensi che ha ricevuto la nostra candidata sindaca e nostra militante e compagna Marisa Iannucci.

Abbiamo condotto una campagna elettorale in cui abbiamo portato i temi che crediamo debbano far parte del dibattito pubblico di questa città e con Marisa abbiamo incontrato cittadini, gruppi di lavoratori, di giovani, con cui ci siamo confrontati su lavoro, guerra, ambiente, repressione, spazi di democrazia.

Abbiamo visto l’affluenza al voto crollare sotto il 50% per la prima volta per le elezioni comunali. E’ a nostro avviso la risposta degli elettori fatta di disillusione e non appoggio a chi ci ha governato e in questo contesto facciamo notare che la coalizione a guida PD ha perso circa 3000 volti rispetto alla tornata precedente del 2021.

La nostra attività prima e dopo la campagna elettorale ha pagato, facendoci attestare su una sostanziale tenuta dei consensi ottenuti nel 2021 e ha contribuito a portare Marisa ad un passo dall’elezione in consiglio comunale.

Come abbiamo sempre affermato ora la nostra battaglia non si arresta, ma continua con maggiore slancio, perché abbiamo avuto la conferma che c’è in questa città il bisogno di un’alternativa radicale.

Continueremo a lottare fuori dal consiglio comunale, come sempre, nelle strade, nelle piazze, per continuare a costruire conflitto, lotta, e il percorso per una città che sia davvero pubblica, vivibile per tutti, di pace.

È per questo che ci troverete nelle piazze già dal prossimo 2 giugno, per dire chiaro che la festa della repubblica non può diventare l’ennesima celebrazione bellicista delle forze militari, e per preparare insieme il percorso che ci porterà alla manifestazione nazionale contro Nato, riarmo e difesa europea del 21 giugno a Roma.”