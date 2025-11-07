Dopo Faenza eco-logica, anche Potere al Popolo critica la gestione dei lavori, finanziati con oltre 4 milioni di euro del PNRR e oltre 1 milione di euro di risorse comunali, al crossodromo 04 Park di Monte Coralli:

“Come da tempo sottolinea Faenza Eco-logica i lavori hanno un evidente impatto ambientale e recentemente si è venuto a sapere che il proponente Andrea Dovizioso non ha mai richiesto la verifica di assoggettabilità a Via (valutazione di impatto ambientale), tanto che solo ora, ad inaugurazione avvenuta, la richiede postuma. E infatti nel sito della Regione è stata pubblicata la richiesta postuma di Dovizioso ed è aperta la fase di osservazione, su un’opera già realizzata”.

Per Potere al Popolo si tratta di una mancanza “gravissima”: “In tutto questo tempo il Comune ha permesso lavori imponenti su una collina di sua proprietà, senza preoccuparsi che ci fosse la verifica di assoggettabilità a Via, come richiesto dalla legge per opere di questo tipo, così come la Regione e Arpa non hanno controllato né richiesto la verifica di assoggettabilità.

Ricordiamo che l’imponente movimentazione di terra, unita alle bombe d’acqua nel 2024, hanno causato frane. Un’opera di questo tipo, che attira traffico e ospiterà anche gare notturne, deve essere sottoposta ad accurati controlli ambientali preventivi e non postumi.

Siamo solidali con Faenza eco-logica che ha fatto emergere il caso.

Crediamo inoltre che i soldi pubblici dovrebbero essere spesi meglio, per sanità e scuola, invece che in giganteschi parchi gioco per motori”.