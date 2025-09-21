“Come Potere al Popolo aderiamo e parteciperemo lunedì 22 settembre alla giornata di sciopero generale lanciato da USB.

Lo faremo in contemporanea con più di 80 piazze in tutta Italia in un grande movimento che condivide e lotta contro il genocidio in Palestina, per fermare l’assedio e la strage a Gaza, a difesa della Global Sumud Flottilla e contro l’economia di guerra del governo Meloni.

Come PAP lo facciamo con la coerenza di chi, dal 2023 è impegnato e attivo in città a fianco al popolo palestinese senza se e senza ma, per denunciare le ambiguità del ruolo del porto con il passaggio del carico di armi tramite la ZIM logistica israeliana, con azioni di boicottaggio delle imprese israeliane complici dell’occupazione.

Saremo in piazza per dire che siamo noi: lavoratori, portuali, studenti, sfruttati, che possiamo bloccare attivamente gli ingranaggi di questa guerra.

Saremo pronti anche nei prossimi giorni come “l’equipaggio di terra” a rispondere all’appello dei lavoratori portuali che hanno già annunciato che bloccheremo tutto se Israele attaccherà la Global Sumud Flottilla !

Per il disarmo e la pace, contro la NATO e le politiche guerrafondaie dell’UE.

Non vogliamo pagare tutto questo con la “finanziaria di guerra” che il governo Meloni ci sta preparando.

Vogliamo l’aumento dei salari, dei diritti del lavoro e un reale stato sociale.”