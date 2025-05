Posticipato l’intervento per riparare il semaforo del Ponte Rosso

Si allungano i tempi per il ripristino della normalità all’incrocio del Ponte Rosso. Erano in programma infatti in questi giorni i lavori per ripristinare la strumentazione necessaria per permettere al semaforo di modificare autonomamente le tempistiche fra la luce verde e la luce rossa, ma l’amministrazione ha deciso di posticipare l’intervento dopo il termine dell’anno scolastico.

Negli orari di maggior flusso di traffico, in particolare la mattina, il semaforo non riesce più a smaltire le lunghe code che si formano in via don Giovanni Verità, a causa dell’alto numero di mezzi provenienti in città da Marzeno, Modigliana o da altre frazioni. Nei giorni più critici, per attraversare l’incrocio del Ponte Rosso, sono stati necessari dai 20 ai 40 minuti in più.