A causa del maltempo dei giorni scorsi che ha provocato l’abbattimento di alcuni rami e arbusti, le modifiche alla viabilità sottoelencate, inizialmente previste dal 18 al 20 giugno, sono state posticipate ai giorni 23, 24 e 25 giugno. Le modifiche alla viabilità rimangono le stesse:

Modifiche alla viabilità

I veicoli che percorrono via Insorti dal centro verso l’incrocio dei Cappuccini, obbligo di svolta a destra in via Vittorio Veneto e divieto di proseguire dritto (in direzione rotonda) o di svolta a sinistra in via Giuliano da Maiano. Via Vittorio Veneto sarà chiusa all’altezza dell’incrocio con via Insorti per i mezzi che circolano da via Oberdan verso via Insorti; per i veicoli provenienti da via Oberdan le ultime deviazioni possibili saranno la via Montevecchi e la via Torino. Per i mezzi che da via G. da Maiano impegnano l’incrocio via Insorti/Vittorio Veneto, divieto di svolta a sinistra verso la rotonda dei Cappuccini.

Compito del personale della ditta che esegue i lavori sarà anche quello di quello di indicare percorsi alternativi, garantire l’accesso ai passi carrabili e agli accessi pedonali disposti lungo i tratti oggetto dei lavori.