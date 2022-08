Sono state posticipate le operazioni di arrivo, verifica e di sbarco della Rojen, la prima nave con prodotti cerealicoli provenienti dall’Ucraina in arrivo in Italia dopo lo sblocco diplomatico dei prodotti agroalimentari dei giorni scorsi.

La Rojen è ancora in rada fuori dal porto di Ravenna. L’entrata nello scalo era previsto per le 16, ma la banchina d’attracco al momento è ancora utilizzata per un’altra grande nave. Le operazioni di sbarco infatti di questa seconda imbarcazione oggi pomeriggio sono state ritardate dal maltempo e alle 18.30 sono ancora in corso.

Ad attendere il cargo salpato il 5 agosto scorso dal porto ucraino di Chornomorsk, vicino a Odessa, c’è anche l’ambasciatore ucraino in Italia Yaroslav Melnyk. A Ravenna sono destinate 15 mila tonnellate di mais per uso zootecnico.

Le operazioni a questo punto potrebbero venir effettuate o in serata o sabato mattina.