Posti letto trasferiti dal Fontanone in altre strutture. Protesta l’opposizione | VIDEO

Riorganizzazione al Fontanone. Per far fronte al pesante passivo, l’Azienda dei Servizi alla Persona, l’Asp, traslocherà i pazienti oggi al Fontanone, in posti letto non convenzionati, nelle proprie strutture di Solarolo e Fognano. 200 mila euro il risparmio previsto a fronte di stime che parlano di oltre 650 mila euro per il bilancio dell’ultimo anno. Tutto questo in attesa che si delinei il futuro del Fontanone, che dovrebbe vedere passare tutti i 112 posti letto accreditati sotto la gestione dell’Asp solo nei prossimi anni.