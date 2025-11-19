Posata la prima pietra della nuova caserma dei Vigili del Fuoco di Faenza. Presenti alla cerimonia anche il Sottosegretario al Ministero dell’Interno, Emanuele Prisco, e il Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Eros Mannino. Saranno 14 i mesi necessari per la costruzione della caserma. Oltre 4 milioni il costo dell’opera, posticipata più volte negli ultimi anni a causa della guerra in Ucraina e dell’alluvione. Sarà l’Unione della Romagna Faentina a svolgere il ruolo di stazione appaltante. L’edificio sarà a due piani, con due accessi per i veicoli, da via Palmezzano e via Cimabue. Verrà inoltre costruito un castello per le esercitazioni. Poco distante sorgerà anche il nuovo comando della Guardia di Finanza.