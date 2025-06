Posata la prima pietra della Casa della Comunità di Lugo in via Rivali San Bartolomeo, a due passi dall’Area Welfare dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, nell’area dell’ex acetificio Venturi. Sarà una struttura a due piani, 1000 mq. All’interno verranno collocati il Punto unico di accesso per le persone non autosufficienti, la sede dell’infermiere di famiglia e di comunità, un ambulatorio infermieristico attivo anche per la telemedicina, l’ambulatorio delle patologie croniche, lo psicologo di comunità e alcuni studi di medici di medicina generale. La costruzione del nuovo edificio è finanziata dal PNRR, con un importo di 2 milioni e 300 mila euro.