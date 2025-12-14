Mercoledì 17 dicembre dalle ore 11,00, nel giardino antistante la palestra di arrampicata della Gravity Fighters in via Vicoli 95 a Ravenna, si svolgerà la cerimonia di piantumazione dell’Albero della Pace. L’iniziativa si inserisce in un progetto internazionale patrocinato dall’UNITAR e collegato agli Hibakujumoku, gli alberi sopravvissuti alle bombe atomiche sganciate sulle città giapponesi durante la Seconda Guerra Mondiale e oggi diffusi nel mondo grazie all’associazione Green Legacy. Davanti all’edificio sarà posto un albero di cachi in ricordo di quello che ha resistito alla bomba atomica di Nagasaki, divenuto simbolo di resilienza e rigenerazione insieme al Ginkgo biloba del tempio di Hosen-ji a Hiroshima. Tale gesto intende rappresentare un momento di riflessione e impegno condiviso per tutta la comunità. La pace non è un concetto astratto, né un privilegio acquisito per sempre, ma un bene imprescindibile, che si mantiene con una costruzione quotidiana da parte di tutti. È nel modo con cui ci prendiamo cura gli uni degli altri, nella famiglia, nello studio, nel volontariato e nello sport, che germogliano i semi della pacifica convivenza e della libertà.

Durante la cerimonia, rappresentanti delle tre fedi monoteiste, delle istituzioni, del mondo del Lavoro e dello sport si uniranno ai giovani delle scuole ravennati e a tutti i cittadini che vorranno partecipare