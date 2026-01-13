Mercoledì 14 gennaio 2026, alle ore 17.30, presso la Sala Bedeschi di CNA Ravenna, si terrà l’iniziativa “Porto, infrastrutture e Zls, i driver dello sviluppo del territorio”, un momento di confronto tra il mondo delle imprese e le istituzioni locali sulle prospettive di crescita dell’economia ravennate.
All’inizio del nuovo anno CNA Ravenna promuove un dialogo sulle priorità infrastrutturali strategiche, con l’obiettivo di condividere linee di sviluppo e visioni comuni per il territorio. Il potenziamento del sistema portuale, il rafforzamento delle infrastrutture di collegamento e l’implementazione della Zona Logistica Semplificata rappresentano infatti leve fondamentali per la competitività delle imprese locali.
L’incontro intende fare il punto sullo stato di avanzamento dei progetti in corso, individuare le priorità di intervento e raccogliere le istanze del tessuto imprenditoriale, favorendo un confronto concreto con i decisori pubblici per trasformare le potenzialità del territorio in reali opportunità di sviluppo.
I lavori saranno presieduti da Massimo Mazzavillani, direttore generale di CNA Territoriale di Ravenna, mentre l’introduzione sarà affidata a Matteo Leoni, presidente CNA Territoriale di Ravenna.
Seguiranno gli interventi dei principali rappresentanti istituzionali del territorio: Alessandro Barattoni, sindaco di Ravenna; Giorgio Guberti, presidente della Camera di Commercio di Ferrara Ravenna; Valentina Palli, presidente della Provincia di Ravenna; Francesco Benevolo, presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dell’Adriatico Settentrionale. A chiudere la sessione sarà Michele de Pascale, presidente della Regione Emilia-Romagna.
La partecipazione all’iniziativa è gratuita, per informazioni e iscrizioni consultare il sito alla pagina www.ra.cna.it/eventi/porto-infrastrutture-zls/