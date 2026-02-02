«La situazione all’ingresso di Porto Fuori è sotto gli occhi di tutti ed è semplicemente inaccettabile». A denunciarlo è Nicola Tritto, segretario comunale di Forza Italia, che interviene sullo stato di incuria delle due rotatorie situate lungo via Staggi.

Secondo Tritto, nelle rotatorie sarebbero stati collocati materiali impropri — tra cui sassi di grandi dimensioni, tegole e secchielli — la cui origine e finalità risultano poco chiare. «Oltre a rappresentare un evidente elemento di degrado urbano, questi oggetti costituiscono un potenziale pericolo per la sicurezza stradale e per l’incolumità dei cittadini», sottolinea.

La criticità, aggiunge il segretario comunale azzurro, è ulteriormente aggravata dalla recente riapertura della discoteca Kojak, che comporta un aumento del traffico veicolare e pedonale, soprattutto nelle ore notturne. «In questo contesto, la presenza di materiali mobili nelle rotatorie può favorire atti vandalici o causare incidenti».

Tritto parla anche di possibili iniziative pseudo-politiche alla base dell’allestimento e chiede chiarezza sulle autorizzazioni: «Non risulta che tali installazioni siano state autorizzate dal Comune. È necessario verificare immediatamente e rimuovere ogni elemento di rischio prima che si verifichino danni a persone o cose».

«Abbiamo già presentato una segnalazione ufficiale agli organi competenti — conclude Tritto — ma serve un intervento rapido e risolutivo per restituire decoro e sicurezza a via Staggi e all’ingresso della frazione».