Porto Fuori rischia di non avere più il medico. A Lido Adriano l’ambulatorio infermieristico anche il lunedì

Porto Fuori rischia di non vedere più un medico di medicina generale di riferimento. Durante l’ultimo consiglio comunale, rispondendo ad un’interrogazione di Gianfranco Spadoni, l’assessora Roberta Mazzoni è stata pessimista. Un tempo il centro abitato poteva contare su 3 medici di famiglia per gli oltre 3 mila residenti. Ora, averne già uno sarebbe una conquista. Il nodo principale, irrisolto da anni, è l’assenza di spazi in grado di ospitare un ambulatorio. Le ricerche di Azienda sanitaria e Comitato cittadino non hanno portato esiti positivi. L’Ausl era anche pronta ad acquistare i locali, ma il mercato non ha prodotto opportunità. Difficilmente un medico, con le risorse limitate d’inizio carriera professionale, deciderà d’investire risorse proprie per acquistare un locale e realizzare un ambulatorio.