Verso le ore 9,15 grave incidente in via Bonifica altezza civico 92 a Porto Fuori. Un auto condotta da un uomo procedeva in direzione Lido Adriano in direzione opposta una moto condotta da un 24enne per cause in via di accertamento si sono scontrati frontalmente. Il ragazzo a seguito del violento urto riportava diversi traumi e veniva trasportato con l’elimedica al Bufalini di Cesena dagli uomini del 118. Sul posto i Carabinieri per la viabilità, la Polizia Locale per i rilievi ed i Vigili del Fuoco pe rla messa in sicurezza della strada che è rimasta chiusa per i soccorsi ed i rilievi.