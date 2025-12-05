Il Porto di Ravenna nel periodo gennaio-ottobre del 2025 ha movimentato complessivamente 22.913.982 tonnellate, in aumento dell’8,0% (quasi 1,7 milioni di tonnellate in più) rispetto allo stesso periodo del 2024.

Gli sbarchi sono stati pari a 20.093.628 tonnellate e gli imbarchi pari a 2.820.354 tonnellate (+9,5% e -1,9% rispetto ai primi 10 mesi del 2024)

Il numero di toccate delle navi è stato pari a 2.204, in aumento del 2,8% (62 toccate in più) rispetto al 2024.

Analizzando le merci per condizionamento, nei primi 10 mesi del 2025 si evince che le merci secche (rinfuse solide, merci varie e unitizzate), con una movimentazione pari a 17.909.183 tonnellate, sono aumentate del 3,9% (680 mila tonnellate in più) rispetto allo stesso periodo del 2024. Nell’ambito delle stesse, le merci unitizzate in container, con 1.973.366 tonnellate, sono cresciute del 5,3%; negativo, invece, il risultato per le merci su rotabili (1.413.890 tonnellate), in calo del 6,1% rispetto al 2024. I prodotti liquidi, con una movimentazione di 5.004.799 tonnellate nei primi 10 mesi del 2025, sono aumentati del 25,4% rispetto allo stesso periodo del 2024;

Il comparto agroalimentare (derrate alimentari e prodotti agricoli), con 4.810.264 tonnellate di merce, ha registrato nel periodo gennaio-ottobre 2025 una crescita pari al 14,4% (605 mila tonnellate in più) rispetto allo stesso periodo del 2024.

Analizzando l’andamento delle singole merceologie, è stata molto buona la movimentazione dei cereali, con 1.837.160 tonnellate, in rialzo del 47,5% (591 mila tonnellate in più) rispetto al 2024. Bene anche le farine, pari a 1.078.367 tonnellate (+4,1%), mentre risultano in diminuzione gli sbarchi dei semi oleosi, con 793.403 tonnellate (-14,4%). Infine gli oli animali e vegetali, che, con una movimentazione di 681.495 tonnellate, sono aumentati rispetto allo stesso periodo del 2024 del 21,5%.

Nei primi 10 mesi del 2025 i materiali da costruzione hanno registrato una movimentazione complessiva di 3.875.498 tonnellate, in rialzo del 7,4% rispetto allo stesso periodo del 2024 (266 mila tonnellate in più), grazie soprattutto alle materie prime per la produzione di ceramiche del distretto di Sassuolo, con 3.446.162 tonnellate movimentate (+6,2%, per 200 mila tonnellate in più).

Per i prodotti metallurgici, sono state movimentate 5.030.657 tonnellate in calo dello 0,5% rispetto allo stesso periodo del 2024 (27 mila tonnellate in meno).

Per quanto riguarda i prodotti petroliferi, sono state movimentate 3.435.999 tonnellate, oltre 1 milione di tonnellate in più rispetto allo stesso periodo del 2024 (+42,9%), grazie soprattutto alle 13 navi dirette al rigassificatore con 900mila tonnellate di GNL; negativi invece, i prodotti chimici

(-17,2%), con 729.797 tonnellate

In calo nei primi 10 mesi del 2025 i concimi, pari a 1.349.776 tonnellate (-4,0% rispetto al 2024, con 56 mila tonnellate in meno).

I contenitori, con 176.682 TEUs, sono incrementati del 5,3% rispetto al 2024 (8.830 TEUs in più); in termini di tonnellate, la merce trasportata nel periodo, pari a 1.973.366 tonnellate, è cresciuta del 5,3% rispetto al 2024, mentre il numero di toccate delle navi portacontainer è pari a 382, 1 toccata in meno rispetto al 2024.

In calo il risultato complessivo dei 10 mesi del 2025 per trailer e rotabili, in diminuzione del 14,0% per numero di pezzi movimentati (68.890 pezzi, 11.170 in meno rispetto al 2024) e del 6,1% in termini di merce movimentata (1.413.890 tonnellate).

Per i trailer della linea Ravenna – Brindisi – Catania, nei 10 mesi del 2025, i pezzi movimentati sono stati pari a 57.747, in calo dell’1,9% rispetto al 2024 (1.123 pezzi in meno).

Nel periodo gennaio-ottobre del 2025 Al Terminal Crociere di Ravenna si sono registrati 75 scali di navi da crociera (contro i 79 scali dello stesso periodo del 2024), per un totale di 241.412 passeggeri (-11,1%), di cui 205.215 in “home port”.

Dai primi dati rilevati sul PCS, per il mese di novembre 2025, si stima una movimentazione complessiva di quasi 2,5 milioni di tonnellate, in crescita (+14,5%) rispetto allo stesso mese dello scorso anno.

Si stimano segni positivi per quasi tutte le categorie merceologiche: gli agroalimentari solidi (+0,7%) e liquidi (+21,2%), i materiali da costruzione (+6,9%), i petroliferi (+87,7%), i concimi (+53,1%),

Negativi, invece, i prodotti chimici liquidi (-80,2%) e i metallurgici (-0,8%).

In crescita la merce in container (+18,1%) e i TEUs (+15,6%), mentre in diminuzione la merce su trailer (-2,4%) e il numero di trailer (-2,3%).

Positiva anche la stima degli 11 mesi 2025 che dovrebbe raggiungere una movimentazione complessiva di circa 25,4 milioni di tonnellate, in aumento di circa l’8,6% rispetto allo stesso periodo del 2024.

Come progressivo, sono in crescita gli agroalimentari liquidi (+18,5%) e quelli solidi (+12,0%), i prodotti chimici solidi (+50,4%), i materiali da costruzione (+7,3%), le altre merci (+79,2%), i combustibili minerali solidi (+8,2%) e i petroliferi (+46,7%) di cui 1,1 milioni di tonnellate di GNL sbarcate al rigassificatore.

In calo, invece, i prodotti chimici liquidi (-24,6%), i concimi (-0,1%) e i metallurgici (-0,6%).

Per il gennaio-novembre 2025 positivi i container, oltre 195 mila TEUs, in aumento del 6,2% rispetto al 2024 e del 6,4% per la merce in container.

Il numero dei trailer si stimano pari a oltre 64 mila pezzi (-1,9%), mentre la relativa merce su ro-ro, dovrebbe essere pari a oltre 1,6 milioni di tonnellate, in diminuzione del 5,7% rispetto a quella movimentata nello stesso periodo del 2024.