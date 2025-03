Il mese di gennaio 2025 ha registrato una movimentazione complessiva di 1.897.933 tonnellate, in aumento del 7,6% (quasi 135 mila tonnellate in più) rispetto allo stesso mese del 2024.

Gli sbarchi e gli imbarchi sono stati, rispettivamente, pari a 1.665.364 e a 232.569 tonnellate (+8,7% e +0,5% rispetto a gennaio 2024).

Il numero di toccate delle navi è stato pari a 203, in aumento del 5,2% (10 toccate in più) rispetto al primo mese del 2024

Analizzando le merci per condizionamento si evince che le merci secche (rinfuse solide, merci varie e unitizzate) – con una movimentazione pari a 1.541.729 tonnellate – sono cresciute del 14,6% (oltre 196 mila tonnellate in più) rispetto al mese di gennaio 2024.

Nell’ambito delle stesse, le merci unitizzate in container, con 163.708 tonnellate, sono aumentate del 39,9% rispetto a gennaio 2024, mentre le merci su rotabili, con 123.857 tonnellate, sono incrementate dello 0,6%, mentre i prodotti liquidi – con una movimentazione pari a 356.204 tonnellate – sono invece diminuite del 14,7% (61 mila tonnellate in meno).

Il comparto agroalimentare (derrate alimentari e prodotti agricoli), con 397.335 tonnellate di merce, ha registrato nel mese di gennaio 2025 un calo pari al 5,1% (20 mila tonnellate in meno) rispetto a gennaio 2024; in particolare positiva la movimentazione dei cereali, con 173.300 tonnellate (+18,4%), ottima la movimentazione delle farine, pari a 91.616 tonnellate (+173,6%), negativo, invece, il dato dei semi oleosi con 45.621 tonnellate movimentate (- 65,8%).

Decisamente positivi i materiali da costruzione, che con 345.021 tonnellate movimentate a gennaio 2025, hanno registrato un incremento del 90,2% rispetto alla movimentazione di gennaio 2024.In forte crescita le importazioni di materie prime per la produzione di ceramiche del distretto di Sassuolo, pari a 313.077 tonnellate (il 103,0% in più rispetto al primo mese del 2024).

Per i prodotti metallurgici, con 448.898 tonnellate nel mese di gennaio 2025, risulta un aumento del 24,4% rispetto a gennaio 2024 (88 mila tonnellate in più).

In calo la movimentazione di prodotti petroliferi, pari a 201.001 tonnellate, con 61.413 tonnellate in meno (-14,7%), come anche i prodotti chimici, pari a 95.508 tonnellate, diminuiti rispetto a gennaio 2024, con circa 26 mila tonnellate in meno (-21,3%).

Negativo il dato dei concimi che, con 123.643 tonnellate movimentate, risultano in calo, rispetto a gennaio 2024, del 40,8% (oltre 85 mila tonnellate in meno).

Per i contenitori, pari a 14.774 TEUs nel mese di gennaio 2025, si sono registrati 3.674 TEUs in più rispetto a gennaio 2024 (+33,1%). In termini di tonnellate, la merce trasportata, pari a 163.708 tonnellate, è cresciuta del 39,9% (quasi 47 mila tonnellate in più).

Il numero delle toccate delle navi portacontainer, in particolare, è stato pari a 41 contro le 34 del gennaio 2024 (+20,6%).

Leggermente negativo il risultato nel mese di gennaio 2025 per trailer e rotabili, che ha fatto registrare complessivamente 5.392 pezzi movimentati, -7,8% rispetto allo stesso mese del 2024, quasi tutti movimentati sulla linea Ravenna-Brindisi-Catania; la merce movimentata, pari a 123.857 tonnellate, risulta, invece, in aumento dello 0,6% rispetto a gennaio 2024.

Nel mese di gennaio 2025 si sono registrati al Terminal Crociere di Ravenna 2 scali di navi da crociera, per un totale di 96 passeggeri, tutti in transito, mentre lo scorso anno a gennaio si erano registrati sempre 2 scali di navi da crociera per un totale di 86 passeggeri.

Dai primi dati rilevati sul PCS, per il mese di febbraio 2025, si stima una movimentazione complessiva pari a poco meno di 2,1 milioni di tonnellate, in aumento (+0,7%) rispetto allo stesso mese dello scorso anno.

I dati sono positivi per: gli agroalimentari liquidi, che dovrebbero aumentare del 46,0%, gli agroalimentari solidi del 146,6%, mentre per i prodotti petroliferi si dovrebbe registrare un +10,8%.

Dovrebbero, invece, avere un risultato negativo i prodotti chimici liquidi in diminuzione di 45 mila tonnellate (-43,2%), quelli solidi (-9,2%), i metallurgici (-10,4%) in calo di quasi 57 mila tonnellate, i concimi del 38,8% mentre i materiali da costruzione dovrebbero segnare un calo di oltre 87 mila tonnellate (-26,4%).

Negativi, nel mese di febbraio, i dati relativi alla merce su trailer (-21,7%) e al numero di trailer e altri veicoli (-19,0%).

In calo anche i TEUs (-9,1%) e la merce in container (-10,3%).

Grazie al buon risultato di gennaio, rimane positiva la stima dei primi 2 mesi del 2025 che raggiunge una movimentazione complessiva di quasi 4 milioni di tonnellate, in aumento di circa il 3,9% rispetto allo stesso periodo del 2024.

Come progressivo, sono in crescita i materiali da costruzione (+14,9%), i metallurgici (+3,5%), gli agroalimentari liquidi del 21,4% e quelli solidi del 47,9%.

In calo, invece, e i prodotti chimici sia liquidi (-31,3%) che solidi (-20,2%), i petroliferi (-2,1%) e i concimi (-39,7%).

Positiva la stima nel primo bimestre 2025 per i container, con oltre 30 mila TEUs (oltre 2 mila TEUs in più; +7,6% rispetto al 2024) e per la merce in container, in aumento dell’8,5% rispetto al 2024.

Segno meno, invece, per il numero dei trailer che, per i primi 2 mesi del 2025 si stimano pari a 9.864 pezzi (-10,9%) e per la relativa merce su ro-ro che dovrebbe essere in diminuzione dell’11,9% rispetto a quella movimentata nello stesso periodo del 2024.

Le crociere nel periodo gennaio-febbraio 2025 dovrebbero avere portato a Ravenna 242 passeggeri (in aumento di circa il 7,0% rispetto al 2024), tutti in transito.