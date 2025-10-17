È stato arrestato dai Carabinieri il 37enne originario di Pomigliano d’Arco (Napoli) che nella serata di giovedì aveva cercato di dare fuoco a un’auto e, durante la fuga, aveva travolto un 70enne a Porto Corsini.

L’uomo è accusato di tentato omicidio aggravato e danneggiamento.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, intorno alle 22 il 37enne si sarebbe recato sotto casa del presunto rivale per danneggiare il suo veicolo, utilizzando un gancio e versando del liquido infiammabile sull’auto parcheggiata. Ad accorgersi di quanto stava accadendo sarebbero stati il proprietario e il padre, scesi immediatamente in strada per affrontarlo.

Dopo un primo allontanamento, l’uomo avrebbe ingranato la marcia e puntato deliberatamente verso i due, colpendo in pieno il 70enne, che è rimasto gravemente ferito. Prima di fuggire, avrebbe anche tentato di investirlo una seconda volta, ma il gesto è stato sventato dal figlio della vittima, che lo ha messo in salvo all’ultimo istante.

Scattato l’allarme, i Carabinieri hanno dato il via a un’imponente caccia all’uomo, conclusasi dopo circa due ore di ricerche, con il fermo del sospettato.

Il 37enne è stato portato in caserma e successivamente trasferito in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Il ferito, un pensionato del luogo, si trova ricoverato in prognosi riservata all’ospedale, mentre l’arrestato comparirà lunedì davanti al giudice per l’udienza di convalida.