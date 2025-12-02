La Lista Civica La Pigna annuncia con soddisfazione che l’Amministrazione comunale ha accolto integralmente la richiesta presentata dal gruppo consiliare attraverso l’interrogazione discussa in Consiglio comunale oggi 2 dicembre.

Nella risposta ufficiale, la Giunta ha confermato che a partire dalla prossima estate l’ordinanza relativa al divieto di sosta nell’area destinata al mercato di Porto Corsini verrà modificata: il divieto scatterà solo dalle prime ore della domenica mattina,

e non più dalle 20 del sabato, come avveniva finora.

Una decisione che La Pigna aveva chiesto con forza, recependo le numerose segnalazioni di residenti, attività commerciali e operatori turistici della frazione, fortemente penalizzati dall’attuale orario.

«È un risultato concreto per Porto Corsini – dichiara Veronica Verlicchi, capogruppo de La Pigna –. Abbiamo portato in Consiglio la voce dei cittadini, formulando una richiesta chiara e di buon senso: spostare il divieto alla domenica mattina, evitando disagi gratuiti nelle serate estive, quando la frazione si anima grazie a famiglie, turisti e attività locali. La Giunta ha finalmente riconosciuto la necessità di correggere l’ordinanza, dando una risposta positiva a tutta la comunità.»

La modifica permetterà infatti di preservare la vivibilità serale del paese durante la stagione estiva, garantendo allo stesso tempo la piena operatività del mercato domenicale, senza penalizzare la fruizione del centro e del lungomare.

«Questo risultato – conclude Verlicchi – conferma che il lavoro di ascolto e di proposta, se portato avanti con determinazione, può generare cambiamenti reali. Continueremo a monitorare la situazione e a farci portavoce delle esigenze dei cittadini di Porto Corsini e di tutte le nostre frazioni.»