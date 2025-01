“Il giorno 22 gennaio alle ore 16:00, presso l’entrata dell’asilo Garibaldi di Porto Corsini, è avvenuto un grave episodio di microcriminalità: una mamma, dopo aver parcheggiato temporaneamente per ritirare i propri figli, ha trovato la propria auto con il finestrino rotto e subìto il furto di effetti personali di valore.

Questo atto, avvenuto in pieno giorno, in una zona definita tranquilla e in una strada chiusa, ha profondamente scosso la cittadinanza e i genitori dei bambini che frequentano l’asilo, i quali ritengono inaccettabile che episodi simili possano verificarsi in momenti di massima presenza di persone.

Pertanto, si chiede all’Amministrazione Comunale di Ravenna:

Se è prevista l’installazione di un sistema di videosorveglianza attorno all’asilo Garibaldi e nelle zone adiacenti.

In caso contrario, se l’Amministrazione è disposta ad attivarsi immediatamente per garantire la sicurezza e la tutela dei cittadini attraverso l’installazione di telecamere, in modo da prevenire ulteriori episodi di criminalità.

Ritengo necessario che tale intervento venga effettuato con urgenza, anche in considerazione delle richieste dei genitori e della cittadinanza, per ripristinare un livello adeguato di sicurezza nel territorio di Porto Corsini.”