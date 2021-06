Porto Corsini: disagi per i lavori al ponte sul canale Baiona, ma soluzioni alternative non erano possibili

I lavori al ponte alle porte di Porto Corsini sul canale Baiona stanno creando alcuni disagi alla viabilità con code ai semafori che si formano in attesa di attraversare l’infrastruttura che ora può essere percorsa unicamente a senso unico alternato. Le code diventano evidenti soprattutto nei weekend, quando le auto lungo via Baiona possono arrivare anche fino allo stabilimento Marcegaglia. Un disagio che la comunità dei lidi nord ha paura possa notevolmente incentivarsi durante le prossime settimane, quando aumenteranno i turisti e tutti quei ravennati che durante l’estate preferiscono trasferirsi al mare, pur continuando nella loro vita lavorativa quotidiana e quindi chiamati ad andare e venire da Porto Corsini e Marina Romea continuamente. La questione è stata affrontata anche in consiglio comunale.