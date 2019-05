Mercoledì 22 maggio ha preso il via l’OPEN HOUSE della IEMCA e proseguirà fino a sabato 25 mattina.

La divisione IEMCA della BUCCI AUTOMATIONS SPA, leader nella produzione di caricatori automatici di barre, anche quest’anno ha invitato, presso la sede di Via Granarolo 167, i propri clienti.

Il Team IEMCA ha ricevuto centinaia di clienti (da Italia. Germania, Francia, Svizzera, Est Europa, Usa, Messico e Cina) che hanno toccato con mano l’innovazione tecnologica, l’organizzazione logistico produttiva.

Venerdì mattina il dott. Bucci insieme all’amico e partner industriale Alberto Pesenti (Fondatore della ditta Algra) ha ufficialmente inaugurato con il taglio del nastro il nuovo ampliamento di 4.000mq destinato all’assemblaggio dei caricatori di barre.

Con i suoi complessivi 25.000 mq. lo stabilimento IEMCA di Faenza è il più grande stabilimento di caricatori di barre al mondo.

In questi giorni IEMCA non solo ha ospitato i clienti della Divisione ha inoltre accolto diverse scolaresche del quinto anno degli Istituti Tecnici ITIS e IPSIA (corsi meccanica, elettronica, informatica) e del Liceo Scientifico per un totale di circa 120 studenti molto interessati ai temi di innovazione.

IEMCA e il Gruppo BUCCI INDUSTRIES sono da sempre molto attenti ai giovani che costituiscono il futuro del territorio e che possono trovare, nell’industria manifatturiera, un’importante opportunità di specializzazione e crescita.

Nella mattinata di sabato 25, ultimo giorno dell’evento, lo stabilimento accoglierà ulteriori visitatori e famigliari del personale che lavora nello stabilimento.