Nel territorio lughese e faentino, nei giorni scorsi i Carabinieri hanno intensificato i servizi di controllo del territorio, finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei reati predatori ed a prevenire le infrazioni al codice della strada.

L’attività ha permesso di denunciare alla competente Autorità Giudiziaria quattro donne resesi protagoniste di due furti di portafogli presso un noto supermercato di Faenza. Entrambi le vittime avevano raccontato di essersi accorte, una volta raggiunta la cassa, della sparizione del portafoglio dall’interno della propria borsa riposta nel carrello durante la spesa. Subito allertati, i Carabinieri, ricostruita la dinamica, con l’ausilio delle immagini delle telecamere di sicurezza del punto vendita, sono riusciti a individuare e identificare le autrici che, con destrezza, approfittando della distrazione delle vittime, avevano sottratto loro i portafogli.