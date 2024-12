Alessandro Vitali, dirigente comunale de Il Popolo della Famiglia a Faenza, interviene nel merito della sicurezza stradale dopo l’ennesimo incidente stradale all’incrocio di Cosina, avvenuto nella mattinata di sabato: “Questa mattina in corrispondenza del trafficatissimo incrocio tra Via Corleto, Via Carbonara e la Via Emilia si è consumato un nuovo, ennesimo grave incidente.

Posto che all’origine dei sinistri stradali vi siano diverse componenti da valutare, è innegabile sottolineare come attualmente quell’incrocio sia pericoloso.

La facilità di ingorgo dovuta al traffico è la possibilità di svolta in tutte le direzioni, genera spesso pericolo per gli automobilisti e per i tanti ciclisti che percorrono quella tratta di strada.

Non è la prima volta che come Popolo della Famiglia commentiamo la situazione; a nostro avviso sarebbe ora di ragionare per realizzare una rotonda, visto e considerato che lo spazio c’è e visto e considerato che tanti altri incroci sono stati resi più sicuri proprio costruendo una rotonda, che renderebbe anche il traffico più scorrevole”.