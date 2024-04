“ Prosegue l’impegno del partito sul territorio regionale, di concerto con il neonato movimento regionale giovanile. A Lugo, in occasione delle elezioni comunali, inizia sabato 13 Aprile una lunga serie di banchetti.

Mirko De Carli, consigliere nazionale del Popolo della Famiglia e consigliere comunale a Riolo Terme: “Il nostro impegno sui territori mostra una grande vitalità del partito. Sono tanti i cittadini che ci chiedono la nostra presenza in piazza. Proprio per questo anche a Lugo inizierà sabato 13 Aprile una lunga serie di banchetti, concentrati al sostegno alla legge di iniziativa popolare “Una Firma per la Vita”, che vede al centro la difesa della Vita fin dalla nascita e il sostegno ai fragili ed alle mamme, con la richiesta del reddito di maternità.”

Alessandro Vitali, dirigente comunale del Popolo della Famiglia a Faenza e Segretario giovanile regionale del PdF, interviene con una nota: “La presenza costante del nostro movimento giovanile regionale mostra un partito sempre più strutturato. Fondamentale scendere in piazza con una iniziativa (Una Firma per la Vita, ndr) che mette al centro la Vita e la Famiglia. Valori fondamentali ed identitari che vogliamo mettere al centro della nostra proposta politica e spirituale.”

L’invito di entrambi i dirigenti pidieffini ai cittadini di Lugo è quello di presentarsi in numerosi.”

Alessandro Vitali