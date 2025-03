“Questa mattina alcuni residenti della zona Duomo ci hanno segnalato lo stato di abbandono della segnaletica posta dal Comune di Ravenna per evitare che si potesse parcheggiare in alcuni stalli a pagamento di Via Port’Aurea in quanto pericolosi per la presenza di buche di dimensioni notevoli formatesi da molto tempo. Evidentemente un auto, per parcheggiare, ha deciso di urtare accidentalmente o volontariamente contro la segnaletica e lasciarla abbandonata sul marciapiede. Questo ha arrecato disagio ai pedoni e non ha permesso di mantenere in sicurezza i parcheggi con le buche di cui sopra” dichiara De Carli (Portavoce nazionale de Il Popolo della Famiglia).

“E’ importante sapere che le zone del centro di Ravenna sono da troppo tempo dotate di pochi parcheggi (diminuiti ultimamente anche a causa dell’installazione di postazioni per ricarica di auto elettriche, come nel caso della Via Port’Aurea), e che il manto stradale è deteriorato fino ad avere problemi seri come le buche di ampio volume presenti sempre in Via Port’Aurea che impediscono di utilizzare alcuni stalli di parcheggio. Aggiungiamo a questo che i lavori di manutenzioni avvengono con ritardi inaccettabili: si comprenderà bene che la situazione della gestione stradale in città è pessima e crea malcontento montante tra i cittadini” continua De Carli.

“Ci auguriamo quindi che le autorità competenti intervengano con prontezza dopo questa nostra presa di posizione pubblica e dopo le segnalazioni dei cittadini residenti in zona e ci impegniamo a proporre una nuova giunta comunale che abbia tra le sue priorità quella del decoro pubblico, della manutenzione costante delle strade e di un numero adeguato e crescente di parcheggi per l’accesso (in particolare) del centro storico” conclude De Carli.