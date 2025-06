Ponti di solidarietà: progetto per combattere l’isolamento e le solitudini involontarie

Nasce “Ponti di solidarietà”, il progetto ideato da una serie di associazioni (Movimento Consumatori, Associazione Cà Ferro, Ponto Intervento don Antonio Obovali, Un Mosaico di Idee, Banca del Tempo – Ogni Ora più vicini) per offrire supporto, attraverso un gruppo di volontari, alle persone sole e marginalizzate, in aumento dopo la pandemia: anziani, persone con disabilità e neurodivergenze, senza casa, giovani senza famiglia, vittime di razzismo o di discriminazione a causa dell’orientamento sessuale, rifugiati.

Si partirà il 14 giugno con un percorso di formazione per i volontari, i quali saranno supportati da un gruppo di auto mutuo aiuto e psicologi. Verranno poi organizzati degli eventi di socializzazione e laboratori creativi: un incontro di pet therapy, un percorso fra teatro e gioco per migliorare la propria autostima e il giudizio di sé stessi, un confronto per migliorare le competenze critiche, comunicative e di ascolto, un laboratorio di arti visive per sviluppare l’intelligenza emotiva e i linguaggi espressivi.