“Il Consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Alberto Ferrero, ha presentato un’interrogazione alla Giunta dell’Emilia-Romagna per fare chiarezza sui ripetuti ritardi nei lavori di rifacimento del ponte sul fiume Montone, lungo la Strada Provinciale 5, per il collegamento tra le frazioni di Ragone (Comune di Ravenna) e San Pancrazio (Comune di Russi).

I lavori, avviati nell’ottobre scorso e inizialmente previsti in conclusione per marzo 2025, hanno subito una prima proroga a giugno e successivamente un ulteriore slittamento a settembre. Una situazione che sta causando gravi disagi alla popolazione residente, costretta a percorrere tragitti alternativi più lunghi e onerosi.

«La vicenda del ponte sul Montone – spiega Ferrero – richiama altri casi analoghi, come quello del ponte di Grattacoppa o dei ponti sulla Baiona, dove i ritardi si sono protratti ben oltre le previsioni iniziali. Le motivazioni fornite finora appaiono generiche e poco convincenti. È necessario fare piena luce sulle cause tecniche e amministrative di questi slittamenti e adottare misure urgenti per garantire il rispetto dei nuovi termini annunciati».

Nell’interrogazione, Ferrero chiede alla Giunta regionale di chiarire le cause dei ritardi, di indicare le misure che si intendono adottare per completare i lavori entro settembre, di riferire sull’esito dei controlli effettuati sul cantiere e di valutare l’attivazione di un monitoraggio straordinario per tutelare i cittadini coinvolti.

«Non possiamo permettere che opere fondamentali per la mobilità restino ostaggio di inefficienze e ritardi cronici – conclude Ferrero –.

La Regione deve assumersi le proprie responsabilità e garantire tempi certi».