Ponte Rosso: a giugno dovrebbero riprendere i lavori | VIDEO

Riprenderanno a giugno i lavori al Ponte Rosso di Faenza. Il cantiere di consolidamento era previsto nel marzo dello scorso anno, ma l’azienda vincitrice dell’appalto non si era mai di fatto presentata in cantiere. 100 mila euro l’investimento necessario per la manutenzione dell’infrastruttura: per il consolidamento degli archi e dei pilastrini, per il ripristino del calcestruzzo sulle travi di bordo e sui pilastri laterali, l’asportazione delle parti ammalorate, il ripristino dei cordoli e il rifacimento del manto e dei giunti stradali.

Nei prossimi mesi il Ponte Rosso non sarà l’unico manufatto ad andare incontro a manutenzione. Il Comune ha infatti previsto una spesa di 218 mila euro per il ponte di Monte Coralli e 320 mila euro per il completamento del consolidamento del Ponte delle Grazie. I fondi per la manutenzione del Ponte Rosso, tuttavia, appartengono al bilancio comunale precedente.