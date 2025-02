È successo oggi intorno alle 14:30 a Ponte Nuovo nel cantiere per la costruzione della nuova scuola elementare in via del Pino.

Un operario è caduto da circa tre metri mentre lavorava ed è stato trasportato all’ospedale Bufalini di Cesena tramite elimedica.

Sul posto il personale della questura di Ravenna e della medicina del lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente.