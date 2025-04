Ponte Nuovo: fiaccolata in ricordo di Edoardo Poggioli, 19enne scomparso in un incidente stradale

È una marea silenziosa quella che ieri sera ha illuminato le vie di Ponte Nuovo per la fiaccolata in ricordo di Edoardo Poggioli, 19enne deceduto sabato 12 aprile in un incidente stradale in via dei Cotogni. Il corteo di oltre 200 persone è partito dalla chiesa di San Severo per concludersi davanti al luogo dell’incidente dove è stato posato un cesto di fiori e dei biglietti in cui chi ha voluto ha scritto qualche parola in ricordo di Edoardo.