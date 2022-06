Per lavori di manutenzione straordinaria il ponte mobile su via Attilio Monti sarà chiuso al traffico dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17 giovedì 16 giugno.

Su richiesta di Ceir (società incaricata della manutenzione del ponte mobile) il servizio mobilità e viabilità del Comune ha emanato l’apposita ordinanza di divieto di transito per tutti i veicoli.

Conseguentemente alla chiusura al transito sul ponte mobile, i veicoli leggeri (di massa a pieno carico inferiore alle 5 tonnellate) potranno percorrere via Trieste, via Darsena, via Antico Squero e via delle Industrie, mentre i veicoli pesanti (con massa a pieno carico superiore alle 5 tonnellate) dovranno percorrere le statali tangenti all’abitato di Ravenna.