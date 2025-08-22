Ponte mobile chiuso: un serpentone di veicoli da via Trieste a viale Mattei

Un serpentone di auto da via Trieste a viale Mattei. Così stamattina si è presentata Ravenna all’inizio del primo weekend caratterizzato dalla chiusura del ponte mobile, quando il traffico dei turisti diretti ai lidi, già da venerdì, si è mischiato con il traffico quotidiano. Lunghe code, ma fortunatamente abbastanza scorrevoli, al netto dei vari semafori che contraddistinguono il percorso. Disagi non solo per i conducenti al volante dei mezzi, ma anche per i residenti delle strade attraversate, che si sono ritrovati sotto le finestre una presenza costante di mezzi.