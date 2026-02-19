Il ponte mobile sul Canale Candiano resterà chiuso al traffico veicolare dalle ore 22.00 di giovedì 19 febbraio fino alle ore 06.00 di venerdì 20 febbraio 2026 per consentire lo svolgimento di interventi inderogabili di manutenzione straordinaria. La decisione è stata assunta al fine di garantire la sicurezza e la piena funzionalità dell’infrastruttura, a seguito delle periodiche prove tecniche effettuate sul ponte. Le operazioni rientrano nel programma di controllo e verifica necessario ad assicurare la massima efficienza dell’impianto, evitando criticità future. Durante la fascia oraria indicata il traffico veicolare dovrà utilizzare percorsi alternativi.