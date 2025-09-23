Ponte di via Trieste sullo scolo Lama: a fine anno dovrebbe iniziare la demolizione

Entro fine anno dovrebbero iniziare i lavori di demolizione e ricostruzione del ponte sullo scolo Lama di via Trieste. Si tratta di un intervento da 700 mila euro, finanziato da fondi PNRR, stanziati dopo l’alluvione. Il ponte ha infatti riportato alcuni danni dopo gli eventi del 2023. Inoltre, per questioni di sicurezza idraulica, sarà necessario rialzarlo. I lavori sono già stati affidati e dovranno terminare entro il 30 giugno 2026, per evitare di perdere il contributo europeo. Tuttavia, il cantiere è subordinato allo spostamento di una serie di sottoservizi fissati alla stessa infrastruttura. Prima dell’inizio della demolizione, saranno quindi necessari lavori propedeutici, a carico però di altri enti.