Ponte di Savarna: incontro fra assessore e Comitato cittadino. Confermata la riapertura a fine marzo

La riapertura del ponte di Savarna rimane in programma per il 23 marzo. Incontro fra l’assessore Federica Del Conte e il Comitato cittadino di Savarna, Grattacoppa e Convetello dopo le notizie riguardanti un errore nei lavori eseguiti nelle ultime settimane sull’infrastruttura. E in effetti sulle rampe del ponte è stato posato un materiale che non è stato ritenuto idoneo dalla direzione dei Lavori. Materiale che quindi dovrà essere eliminato per poi riprendere il cantiere. Un rallentamento che però, ha assicurato l’assessore, non influirà sul calendario della riapertura.