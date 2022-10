Ponte di Savarna: al via una petizione per chiedere una serie di opere pubbliche come compensazione

Ristori insufficienti per il ponte di Savarna. Così, dopo la manifestazione in consiglio comunale, arriva la petizione, portata avanti dalle comunità di Savarna, Convetello, Grattacoppa e Torri. I residenti dei quattro centri d’altronde l’avevano promesso al termine del confronto con l’amministrazione. Di fronte ai disagi che continua a produrre il cantiere del ponte, le compensazioni stabilite dal Comune di Ravenna non sono sufficienti e i residenti, danneggiati, torneranno a far sentire la loro voce.

Oltre al ponte, infatti, secondo le quattro comunità, sono diverse le opere pubbliche da realizzare urgentemente e non ancora inserite nel piano investimenti 2022-2024 o nell’elenco delle priorità.