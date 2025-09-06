“Il 10 settembre alle ore 20.30 sarà una giornata importante per il Comitato Idee per Russi. Presso il Centro Civico di Via Randi 11/1 a San Pancrazio, si terrà l’incontro di presentazione del “Comitato Idee per Russi”. L’evento, aperto a tutta la cittadinanza, è stato volutamente organizzato a San Pancrazio poiché è stata al centro della prima iniziativa del Comitato.

Durante l’incontro, infatti, verrà illustrata la proposta presentata nelle scorse settimane al Comune di Russi, frutto di una raccolta firme realizzata tra luglio e agosto. L’iniziativa punta a stimolare il dibattito in Consiglio Comunale, proponendo l’introduzione di aiuti per i disagi causati dai ritardi nella riapertura del ponte sulla Strada Provinciale 5.

Il rapporto di Russi con i ponti non è dei più felici, basta pensare al rifacimento del ponte sull’Albergone che tra il 2016 e il 2017 si protrasse per un anno, sforando di sette mesi il tempo inizialmente previsto e provocando non pochi disagi. In questi mesi di incognite si è parlato giustamente di aiuti alle imprese, ma non si è mai parlato delle famiglie che hanno avuto dei disagi per la chiusura del ponte. Anche se è vero che il Comune di Russi non ha colpe, è anche vero che il suo ruolo dovrebbe essere anche quello di cercare di mitigare per quanto possibile i disagi di chi ci abita.

La proposta del Comitato, dunque, include l’estensione di questi possibili aiuti non solo alle imprese, ma anche alle famiglie. Le raccolte firme sono spesso viste come un atto di protesta, ma noi abbiamo definito questo come un atto di proposta. In questi mesi in cui abbiamo solo sentito parlare di imprese, un po’ tutti ci siamo chiesti per quale motivo non si pensasse anche alle persone che ogni giorno per quasi un anno sono stati colpiti dalla chiusura. Per questo ci siamo proposti di cercare di stimolare un ragionamento più ampio, ovviamente nei limiti di ciò che consente il bilancio del Comune. Sarebbe un bel gesto se, entro certi limiti, si pensasse anche alle persone.

Oltre alla raccolta firme, la serata sarà anche la prima uscita del Comitato, nato nella prima metà del 2025 su iniziativa di un gruppo di cittadini del Comune di Russi. Un comitato atipico, senza tessere e quote di adesione, e il cui principio cardine è l’essere apartitico, lontano da ogni interesse ideologico, lobbistico e privato. Anche le città dove per fortuna tutto sembra andare bene hanno bisogno di una “visione laterale” al di fuori delle ideologie partitiche, di idee, iniziative e approfondimenti anche scomodi. Il Comitato nasce come esperimento, un’Idea che solo col tempo sapremo dove potrà arrivare.

L’incontro di San Pancrazio vedrà la partecipazione di:

Veronica Verlicchi, della Lista Civica La Pigna di Ravenna, che da mesi si confrontava con il Comitato sulle modalità per supportare anche le famiglie.

Daniele Pompignoli, uno dei fondatori del Comitato Idee per Russi.

Rudi Capucci, dell’Associazione Risveglio Italiano, con cui il Comitato collabora e che ha avuto un ruolo cruciale nella fase di costituzione.”

La partecipazione è libera e aperta a tutti