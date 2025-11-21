Il ponte tra Ragone e San Pancrazio è chiuso dal 7 ottobre 2024 e continua a creare forti disagi alla popolazione. Per questo motivo il consigliere comunale Alberto Ancarani (Forza Italia) ha presentato un question time da discutere nel primo Consiglio comunale utile, chiedendo chiarimenti alla Giunta sulle reali prospettive di riapertura entro il 30 novembre, data indicata nei mesi scorsi dalla Provincia.

Ancarani evidenzia che la chiusura del ponte sta provocando pesanti ripercussioni sulla vita quotidiana dei residenti: allungamenti di percorrenza, difficoltà negli spostamenti casa–lavoro o casa–scuola, e disagi significativi per le attività economiche della zona.

Nei mesi passati, l’Amministrazione provinciale aveva comunicato l’obiettivo di completare gli interventi necessari per consentire la riapertura al traffico entro la fine di novembre. Tuttavia, con la scadenza ormai prossima, sono sempre più numerosi i cittadini che chiedono informazioni precise sullo stato dei lavori e sulla reale fattibilità del cronoprogramma annunciato.

Nel suo atto, Ancarani chiede al Sindaco e alla Giunta:

quali informazioni aggiornate siano disponibili riguardo all’andamento degli interventi sul ponte Ragone–San Pancrazio;

se la riapertura entro il 30 novembre sia confermata o se, al contrario, siano previste nuove tempistiche, chiedendo in tal caso di comunicarle con chiarezza alla cittadinanza.

«I residenti – ricorda Ancarani – subiscono da settimane una situazione ormai insostenibile. È necessario garantire aggiornamenti puntuali e trasparenti, e soprattutto capire se l’impegno preso verrà rispettato».

Il tema sarà discusso nel prossimo Consiglio comunale, con l’obiettivo di fare piena luce sulle tempistiche e sulle responsabilità legate alla riapertura del ponte.