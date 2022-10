Ponte di Grattacoppa. La Pigna: “La ditta chiede il doppio del tempo rispetto a quanto fissato dal Comune”

Incontro a Savarna per continuare a discutere del ponte. La Pigna – Città – Forese – Lidi ha organizzato nella serata di lunedì 17 ottobre un incontro a cui hanno partecipato residenti di Savarna, Convetello, Grattacoppa e Torri per tornare a parlare del cantiere del ponte dopo la protesta portata avanti dai residenti martedì scorso che ha causato la sospensione della seduta del consiglio comunale. Presente all’incontro anche il consigliere regionale Marco Mastacchi, di Rete Civica, che già ha portato la questione del ponte anche all’interno del dibattito del consiglio regionale. Il 25 ottobre il cantiere infinito dovrebbe essere nuovamente all’ordine del giorno in consiglio comunale