Ponte delle Grazie: la gara per assegnare i lavori forse a cavallo fra il 2025 e il 2026

La gara per assegnare i lavori di ricostruzione del Ponte delle Grazie potrebbe essere assegnata entro fine anno o all’inizio del 2026. È la speranza del Comune di Faenza, che però ormai assiste agli eventi da spettatore esterno. L’intera questione infatti è passata dal marzo del 2024 sotto la responsabilità di Sogesid, la società di ingegneria del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Troppo importante l’opera, troppo complessa la progettazione e la successiva gara da indire a livello europeo per un ente locale come il comune di Faenza. L’amministrazione manfreda aveva stimato 4 milioni e 500 mila euro per la nuova infrastruttura. Sogesid ha quasi raddoppiato la cifra, portandola ad oltre 8 milioni.