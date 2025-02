Ponte delle Grazie: finalmente l’incontro con Sogesid. Prossimamente la programmazione dei lavori

Sembra essersi finalmente sbloccato qualcosa riguardo la demolizione e la ricostruzione del Ponte delle Grazie a Faenza. Nelle ultime settimane di febbraio l’amministrazione comunale ha incontrato per la prima volta Sogesid, la società ministeriale incaricata di seguire le procedure per i finanziamenti e i lavori.

Purtroppo questo primo appuntamento è tardato ad arrivare. Sogesid è una struttura messa a disposizione dei Comuni alluvionati per sopperire alla carenza di personale e di capacità per seguire gli iter ministeriali complessi