Ponte delle Grazie: ancora nessuna novità da Sogesid

Sul Ponte delle Grazie ancora nessuna novità da parte di Sogesid. Lo ha chiarito l’amministrazione comunale durante l’ultima commissione consiliare dedicata ai lavori pubblici in programma in città nei prossimi mesi. Al momento, l’ultimo aggiornamento risale al termine dell’estate, quando la Soprintendenza ha tolto sulla campata attuale il vincolo di interesse culturale, consentendo quindi di fatto la demolizione dell’attuale infrastruttura. Una decisione che si è fatta attendere per diverso tempo, ma che alla fine non ha avuto pesanti ripercussioni sull’intera vicenda. Da tempo infatti Sogesid e struttura commissariale avevano stabilito la necessità, per questioni di sicurezza, di abbattere il Ponte delle Grazie per ricostruirlo a campata unica. Di conseguenza, è raddoppiato lo stanziamento per il progetto: oltre 9 milioni di euro.